Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд

"Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня, сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета", – заявили в Офисе Генерального прокурора.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Офисе генерального прокурора также отметили, что чиновника арестовали из-за того, что тот пытался влиять на свидетелей преступления путем угроз им, а также членам их семей.

Также отмечается, что на данный момент действует мера пресечения в виде залога в отношении в отношении Мангера, однако она не позволяет В предотвратить возможное совершение новых правонарушений со стороны подозреваемого. Поэтому правоохранительные органы хотят, чтобы Мангера арестовали без возможности залога.

Этот вопрос рассмотрит Печерский районный суд Киева, куда и везут подозреваемого. В