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В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно

Полиция в Миннеаполисе, где 25 мая был убит Джордж Флойд, может быть ликвидирована? Большинство городского совета, которое хочет создать совершенно новую систему общественной безопасности, поддерживает это решение.

В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно

Смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который во время задержания в Миннеаполисе за предполагаемую попытку расплатиться поддельной купюрой в 20 долларов был задушен полицейским, вызвала волну протестов по всей стране. Также протесты прошли в Еаропе и Австралии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Это также способствовало решению, принятому городскими советниками в Миннеаполисе. "Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицию в том виде, в каком она есть сегодня, и восстановить вместе с общественностью новую модель общественной безопасности, которая была бы эффективной", - говорит Лиза Бендер, председатель городского совета Миннеаполиса, обосновывая это решение.

Другой представитель совета, Алондра Кано, сказала, что полиция Миннеаполиса не может быть реформирована в нынешних условиях. "Вот почему мы хотим изменить систему общественного порядка". Она написала в Твиттере, решение было принято достаточным большинством советников, чтобы "избежать вето".

Ранее мы сообщали, что в США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом.


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