Ожидается, что следующий этап судебного разбирательства продлится до марта следующего года, но не исключено, что разбирательство в суде будет продлено. В материалах дела уже более 36 000 страницы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Четверо мужчин были обвинены в катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines. Это Олег Поелатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Карченко. В 2014 году Гиркин был главнокомандующим пророссийскими сепаратистами и министром обороны так называемой Донецкой народной республики.

Голландская следственная группа (JIT) с самого начала пыталась доказать причастность России к конфликту на востоке Украины в 2014 году. Они нашли высокопоставленного человека из российских служб, который дал разрешение на перевозку оружия, которое использовалось для того, чтобы сбить самолет.

В конце апреля следственный портал Bellingcat объявил о том, что ключевой фигурой в катастрофе малайзийского Boeing 777 был назван сотрудник ФСБ России. Это генерал-полковник Андрей Иванович Бурлак - один из высших должностных лиц российских служб безопасности ФСБ.

Ранее мы сообщали, что над Карачи разбился пассажирский самолет.