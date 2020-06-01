В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали

В 13:41 в полицию позвонил мужчина и угрожал взорвать мост Метро. Уже на месте представители правоохранительных органов увидели мужчину в маске и с пакетом, содержимое которое не было известно. Полиция полностью остановила движение метро, автомобилей и пешеходов на этом мосте.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Пока нам неизвестные требования мужчины. С ним ведут переговоры психологи и руководство полиции. На данный момент все находятся на мосту. К проведению спецоперации привлечены катеры водной полиции. Также задействованы дроны", – сообщали в полиции.

Спустя мене двух часов полиции удалось задержать "минера".

У Києві перекрили міст Метро: на ньому чоловік погрожує підірвати споруду pic.twitter.com/2RBJAoC1ZS — hromadske (@HromadskeUA) June 1, 2020

"15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали", - отметила пресс-служба патрульной полиции Киева.

На данный момент следователи проводят проверку содержимого пакета "минера".

Напомним, что в феврале в столице Украины заминировали Дворец Спорта.