15:47 01.06.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали

Сегодня, первого июня, в Киеве в очередной раз заминировали моста Метро. Подобные случаи в столице именно здесь происходят не в первый раз.

В Киеве заминировали мост Метро:

В 13:41 в полицию позвонил мужчина и угрожал взорвать мост Метро. Уже на месте представители правоохранительных органов увидели мужчину в маске и с пакетом, содержимое которое не было известно. Полиция полностью остановила движение метро, автомобилей и пешеходов на этом мосте.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Пока нам неизвестные требования мужчины. С ним ведут переговоры психологи и руководство полиции. На данный момент все находятся на мосту. К проведению спецоперации привлечены катеры водной полиции. Также задействованы дроны", – сообщали в полиции.

Спустя мене двух часов полиции удалось задержать "минера".

"15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали", - отметила пресс-служба патрульной полиции Киева.

На данный момент следователи проводят проверку содержимого пакета "минера".

Напомним, что в феврале в столице Украины заминировали Дворец Спорта.


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