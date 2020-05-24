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Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно

Советник министра внутренних дел Арсена АваковаВ Владимир Мартыненко поделился последней информацией по поводу расследования гибели депутата Валерия Давиденко.

Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно

Напомним, что вчера действующего народного депутата нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в своем офисе. Возле него также был найден пистолет. В Министерстве внутренних дел открыли производство об умышленном убийстве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой Сегодня.

"Сейчас есть уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса "умышленное убийство", дело расследуют следователи. У меня нет информации, что расследование завершено и можно обнародовать информацию. Я слышал много разных версий, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их, пока работает следствие и результатов еще нет", - сказал Мартыненко.

Советник министра внутренних дел отметил, что весьма резонансное дело, к которому приковано внимание всего не только украинского общества, но и также органов власти.

Также он не смог рассказать, откуда в интернете появились фотографии резонансного убийства.

Напомним, что на Житомирщине мужчина в лесу застрелил семь человек.


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