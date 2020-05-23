Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности

Только два человека выжили в авиакатастрофе, которая произошла в пятницу возле аэропорта Карачи в Пакистане. На борту находились 91 пассажир и восемь членов экипажа. Аварийные службы опознали тела 19 погибших. Люди, которые находились в месте падения самолета, также получили травмы.
В списке пассажиров была 31 женщина и девять детей. Среди погибших - пакистанская модель Зара Абид. Она должна была вернуться из Лахора в Карачи с семейных похорон.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Express Tribune.
Журналист телеканала 24 News Ансар Накви также погиб. "Когда новость о том, что он был на борту, была обнародована, траур царил не только в офисах вещательной станции, но и среди всего журналистского сообщества", - отмечает источник.
В список жертв также входит имя сотрудника пакистанской администрации Халида Шердила, который возглавлял Управление по борьбе со стихийными бедствиями в Пенджабе. Пакистанские СМИ сообщили, что Шердил получил образование в США и много лет работал в международных технологических компаниях.
Также отмечается, что в самолете было большое количество семей, которые летели вместе.
Напомним, что катастрофа самолета PK 8303 пакистанской авиакомпании произошла вчера, 22 мая.