Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности

В списке пассажиров была 31 женщина и девять детей. Среди погибших - пакистанская модель Зара Абид. Она должна была вернуться из Лахора в Карачи с семейных похорон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Express Tribune.

Журналист телеканала 24 News Ансар Накви также погиб. "Когда новость о том, что он был на борту, была обнародована, траур царил не только в офисах вещательной станции, но и среди всего журналистского сообщества", - отмечает источник.

В список жертв также входит имя сотрудника пакистанской администрации Халида Шердила, который возглавлял Управление по борьбе со стихийными бедствиями в Пенджабе. Пакистанские СМИ сообщили, что Шердил получил образование в США и ​​много лет работал в международных технологических компаниях.

Также отмечается, что в самолете было большое количество семей, которые летели вместе.

Напомним, что катастрофа самолета PK 8303 пакистанской авиакомпании произошла вчера, 22 мая.