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Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, который курирует дело в отношении сбитого самолета МАУ противовоздушными силами Ирана, рассказал о ситуации с расследованием дела.

Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ

Евгений Енин отметил, что если переговоры между Украиной и Ираном зайдут в тупик, то украинская сторона будет обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - цитирует заместителя главы МИД Ура-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Также заместитель министра иностранных дел Украины отметил, что уже в ближайшее время должен быть утвержден состав делегации Украины. Также должны быть установлены соответствующие директивы, которые позволят приблизиться к началу переговоров с Ираном.

Также Евгений Енин отметил, что украинская сторона активно взаимодействует с Канадой, Швецией, Великобританией и Афганистаном по поводу единой позиции в переговорах с Ираном.

Ранее мы сообщали, что МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране.


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