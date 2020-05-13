Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная

В понедельник самолет Ан-124 подходил к посадке в Копенгагене, после чего в последний момент поднялся и направился в запасной аэропорт в Лейпциге. - Сообщение о ремонте, видимо, не дошло до авиакомпании. Только в последний момент пилот самолета получил сообщение от диспетчерской вышки о том, что посадка невозможна, - заявил представитель аэропорта Кенни Лет датскому телевидению TV2.

Об этом пишет Ура-Информ.

По словам пресс-секретаря аэропорта, этому инциденту способствовало совпадение. - Самолеты Антонова приземлились у нас раньше, но поскольку в настоящее время движение аэропорта ограничено, мы решили модернизировать одну из двух основных полос, где могут приземляться самые большие самолеты, - пояснил представитель аэропорта, подчеркнув, что неделю назад информация о ремонте была отправлена ​​авиакомпаниям.

Ан-124 Руслан имеет длину 69 метров и размах крыльев более 70 метров. Оснащенный четырьмя двигателями, 175-тонная машина может развивать скорость до 850 км / ч в воздухе.

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