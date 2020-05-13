10:35 13.05.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244686:labazovych

Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная

Один из крупнейших транспортных самолетов в мире, Ан-124 Руслан вынужден был повернуть назад из датского аэропорта Каструп в Копенгагене, когда во время посадки выяснилось, что машина не может поместиться на частично ремонтированной полосе аэропорта.

Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная

В понедельник самолет Ан-124 подходил к посадке в Копенгагене, после чего в последний момент поднялся и направился в запасной аэропорт в Лейпциге. - Сообщение о ремонте, видимо, не дошло до авиакомпании. Только в последний момент пилот самолета получил сообщение от диспетчерской вышки о том, что посадка невозможна, - заявил представитель аэропорта Кенни Лет датскому телевидению TV2.

Об этом пишет Ура-Информ.

По словам пресс-секретаря аэропорта, этому инциденту способствовало совпадение. - Самолеты Антонова приземлились у нас раньше, но поскольку в настоящее время движение аэропорта ограничено, мы решили модернизировать одну из двух основных полос, где могут приземляться самые большие самолеты, - пояснил представитель аэропорта, подчеркнув, что неделю назад информация о ремонте была отправлена ​​авиакомпаниям.

Ан-124 Руслан имеет длину 69 метров и размах крыльев более 70 метров. Оснащенный четырьмя двигателями, 175-тонная машина может развивать скорость до 850 км / ч в воздухе.

Ранее мы писали о том, как будут выглядеть авиаперевозки после карантина.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в Украине: обновленные данные на 13 мая Самое время покупать доллары - прогноз эксперта Можно ли посещать храмы - мнение врача-инфекциониста Google Play заблокировал популярные приложения: немедленно удалите их со своего телефона
Проишествия
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив