12:57 20.04.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал ситуацию с продолжающимися пожарами вВ Чернобыльской зоне иВ Житомирской области. Там были выявлены новые очаги возгорания и ситуация весьма неутешительная.

Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам

Глава МВД на своей странице в Фецсбук выложил гневный пост по поводу сложившейся ситуации, пригрозив жестким наказанием для поджигателей.

"Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это — особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки…" – написал Аваков.

Об этом сообщает Ура-Информ.

Аваков просит всех, кто что-то знает о подпалах обращаться в полицию. Также он отметил, что была создана специальная группа МВД, а Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

При этом он добивали, что обязательно кто-то попадется и тогда они не отделаются просто штрафами.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне. ВВ 


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