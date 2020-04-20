Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам

Глава МВД на своей странице в Фецсбук выложил гневный пост по поводу сложившейся ситуации, пригрозив жестким наказанием для поджигателей.

"Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это — особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки…" – написал Аваков.

Об этом сообщает Ура-Информ.

Аваков просит всех, кто что-то знает о подпалах обращаться в полицию. Также он отметил, что была создана специальная группа МВД, а Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

При этом он добивали, что обязательно кто-то попадется и тогда они не отделаются просто штрафами.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне. ВВ