В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления

Сегодня, четвертого апреля, на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный мужчина нанес смертельный выстрел жителю областного центра. Выстрел из пистолета был сделан в живот.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Пострадавший был сначала доставлен в больницу, однако спасти его врачи не сумели. На данный моментВ представители правоохранительных органов осматривают место событий и опрашивают свидетелей. Также полиция занимается поисками нападающего.

По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы за данное нарушение.

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