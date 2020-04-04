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В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления

Черновицкая область в последнее время является главным ньюсмейкером в стране из-за ситуации с коронавирусом, именно здесь больше всего зафиксировано случаев заражения опасным вирусом. Однако на этот раз Черновцы "отметились" совсем другим происшествием, к сожалению, снова негативным.

В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления

Сегодня, четвертого апреля, на улице Воробкевича в Черновцах неизвестный мужчина нанес смертельный выстрел жителю областного центра. Выстрел из пистолета был сделан в живот.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Пострадавший был сначала доставлен в больницу, однако спасти его врачи не сумели. На данный моментВ  представители правоохранительных органов осматривают место событий и опрашивают свидетелей. Также полиция занимается поисками нападающего.

По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы за данное нарушение.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области убили полицейского.


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