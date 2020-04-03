Не только "Заражение": какие фильмы о вирусах посмотреть во время карантина

Смертельные вирусы и другие угрозы, опасные для человечества, всегда интересовали кинематографистов. Мы выбрали самые известные катастрофические фильмы, которые стоит посмотреть.

Заражение (2011)

Сейчас об этом фильме Стивена Соденберга не говорят, наверное, только единицы. Причина? Человечество подвергается нападению таинственным вирусом, и его симптомы, т.е. сухой кашель и лихорадка похожи на COVID-19. Очень интересная история, которая напоминает действующую ситуацию в мире.

28 дней спустя (2001)

В одной из лабораторий ученые создают опасный вирус, который передается кровью и вызывает приступ ярости. Его на обезьянах, которые выбираются в результате несчастного случая. Дальше все переносится на людей…

Эпидемия (1995)

Еще один фильм, когда речь заходит об эпидемиях. Жители небольшого городка в Калифорнии внезапно начинают страдать от гриппоподобного заболевания. К сожалению, вирус убивает пациента менее чем за час, поэтому очень быстро эпидемия начинает угрожать всей стране.

Я - легенда (2007)

Фильм "Я – легенда" с Уиллом Смитом - один из самых популярных в его карьере. Смит играет роль военного вирусолога, который проводит исследования по созданию противоядия от смертельного вируса. Его создатель - доктор Алиса Криппин (Эмма Томпсон), которая считала, что она создала лекарство от рака. Реальность оказалась совершенно иной, и 94% населения мира погибло в результате вспышки.

Явление (2008)

На протяжении несколько минут крупные американские города охвачены эпидемией странных, страшных самоубийств. В чем причина таких резких изменений в поведении человека? Это теракт? Или эксперимент, который вышел из-под контроля, или новая версия смертельного вируса?

Об этом пишет Ура-Информ.

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