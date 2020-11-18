Важная информация для пенсионеров: кто получит прибавку в декабре

Советника министр социальной политики Украины Николай Шамбир рассказал, какие именно категории граждан получат более высокую пенсию, чем это было ранее. Он сообщил, что еще в сентябре 1,6 млн пенсионеров, которые имеют стаж 30-35 лет и пенсию ниже 2000 получили прибавку. Теперь пришла очередь тех, кому не хватает трудового стажа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"В декабре повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 грн и, соответственно, та категория, которая получила повышение в сентябре, не подпадает под это повышение в декабре, потому что это те, кто имеет меньший стаж. Кроме повышения минимальной пенсии будет повышение надбавок и повышений, размер которых зависит от прожиточного минимума", – сообщил советник министра.

Шамбир также добавил, что если человек получает надбавку, которая зависит от прожиточного минимума, то в декабре он тоже получит более высокую выплату.

"Будет расти и максимальная пенсия, потому что максимальная пенсия – 10 прожиточных минимумов. С декабря-месяца она также вырастет", – добавил Шамбир.

Ранее мы писали, что ПФУ сообщил о важных изменениях в оформлении пенсий.