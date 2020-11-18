17:28 18.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сокращение соцпенсий: украинцам вновь урезали выплаты

Украинцы, у которых недостаточно рабочего стажа уже с 2021 года не смогут получать специальную социальную выплату. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на постановление правительства №1098.

Сокращение соцпенсий: украинцам вновь урезали выплаты

Данный документ уже был принят во время пенсионной реформы в 2017 году для создания более мягкого переходного периода.

Сейчас в Украине соцпенсию получают и те, кому не достаточно трудового стажа.

Для того, чтобы выйти в Украине на пенсию в 60 лет уже в 2020 году нужно иметь как минимум 27 лет трудового стажа. Если у гражданина страны накоплено от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а если ваш стаж равен от 15 до 17 лет, то работать нужно будет до 65 лет.

Сейчас , если гражданин Украины имеет менее 15 лет стажа, то можно получить соцвыплату, однако уже с 2021 года такие люди могут их лишиться.

Ранее стало известно, что Украина выполнила все свои обещания и структурные маяки, которые были предусмотрены для пересмотра программы от МВФ stand-by.


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