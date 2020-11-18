16:12 18.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пересмотр программы от МВФ stand-by: Украина выполнила все условия

Украина выполнила все свои обещания и структурные маяки, которые были предусмотрены для пересмотра программы от МВФ stand-by. Об этом заявил сам глава украинского государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП, передает УРА-Информ.

Пересмотр программы от МВФ stand-by: Украина выполнила все условия

Из того, что требовал от Украины МВФ уже была утверждена реформа украинской таможни и налоговой, также была сокращена доля неработающих кредитов в банковской системе Украины. Помимо этого, Зеленский поддержал независимость НБУ.

Президент Зеленский с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обсудили необходимость принятия украинском государством сбалансированного государственного бюджета на 2021 год и скандальное решение КСУ, которое было принято ранее, об отмене антикоррупционной реформы и е-декларирования.

"Сегодня нет никаких угроз деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полное возвращение е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", – заявил Зеленский.

Зеленский выразил надежду на то, что скоро миссия МВФ окажется в Украине.

"Конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским по вопросам реализации программы МВФ, независимости центрального банка и борьбы с коррупцией. Полное согласие касательно действий необходимо для пересмотра программы", – написала директор-распорядитель МВФ на своей странице в twitter.

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отменил приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, которая ушла в отставку, Надежды Посунся, и обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций.


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