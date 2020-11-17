Байден навсегда может окончить строительство "Свереного потока-2", - Bild

Новые санкции, которые были подготовлены в США могут не только приостановить достройку российского газопровода, но и окончательно заморозить ее.

Также в команде Джо Байден заявили, что политик продолжит резко выступать против "Северного потока-2" как "принципиально плохой сделки, чтобы укрепить энергетическую независимость Европы".

В издании отметили, что после победы американского демократа Джо Байдена на выборах президента США, большинство политиков ФРГ начали надеяться на потепление в отношениях США и Германии. Помимо этого, в Германии есть надежда на восстановление дружественного курса двух государств, который проводила в отношении Берлина администрация бывшего президента США Барака Обамы.

Стоит отметить, что в новом пакете санкций предусмотрено, что под экономические ограничения попадут страховые и сертификационные компании, которые осуществляют свою работу с российскими судами для завершения строительства газопровода.

Как сообщалось ранее, при пересчете голосов в Джорджии было обнаружено почти 2,6 тысячи избирательных бюллетеней, которые не были учтены при первом подсчете. В большинстве из них были голоса за Дональда Трампа. Это самое крупное нарушение на выборах, обнаруженное до сих пор.