Тихановская будет добиваться отключения Беларуси от системы SWIFT

Также Светлана Тихановская планирует добиться ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.

"Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными, — это Беларусбанк и Белагропром" - заявила бывший кандидат в президенты.

Также Тихановская подчеркнула, что оппозиция обсуждает возможность "отключения режима Лукашенко от системы SWIFT".

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в центр Минска беларуские силовики начали стягивать водометы и спецтехнику против митингующих граждан. Аналогичная ситуация была и в других городах беларуского государства.