18:07 16.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247616:Nataly

Тихановская будет добиваться отключения Беларуси от системы SWIFT

Лидер беларуской оппозицииВ Светлана Тихановская заявила о своем намерении добиваться отключения беларуского государства от международной системы банковских платежей SWIFT.В Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой наВ РИА Новости.

Тихановская будет добиваться отключения Беларуси от системы SWIFT

Также Светлана Тихановская планирует добиться ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.

"Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными, — это Беларусбанк и Белагропром" - заявила бывший кандидат в президенты.

Также Тихановская подчеркнула, что оппозиция обсуждает возможность "отключения режима Лукашенко от системы SWIFT".

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в центр Минска беларуские силовики начали стягивать водометы и спецтехнику против митингующих граждан. Аналогичная ситуация была и в других городах беларуского государства.


Поделиться

Читайте также:
 
Карантин выходного дня-не лучшее решение: ВР предлагает отменить нововведение Протесты в Армении: Пашиняна требуют уйти в отставку Злодеяния Януковича: Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Беларусы не отступают: около 1000 задержанных граждан на протестах
Проишествия
  • 12:53 Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома
  • 11:51 На Донбассе снова стреляют: зафиксировано использование гранатометов
  • 13:46 Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив