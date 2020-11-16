Тихановская будет добиваться отключения Беларуси от системы SWIFT

Лидер беларуской оппозицииВ Светлана Тихановская заявила о своем намерении добиваться отключения беларуского государства от международной системы банковских платежей SWIFT.В Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой наВ РИА Новости.
Также Светлана Тихановская планирует добиться ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.
"Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными, — это Беларусбанк и Белагропром" - заявила бывший кандидат в президенты.
Также Тихановская подчеркнула, что оппозиция обсуждает возможность "отключения режима Лукашенко от системы SWIFT".
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в центр Минска беларуские силовики начали стягивать водометы и спецтехнику против митингующих граждан. Аналогичная ситуация была и в других городах беларуского государства.
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