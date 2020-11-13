11:21 13.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украине грозит сильнейшая рецессия за десятилетие, - ООН

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа, которая затронула всех жителей планеты, может спровоцировать в Украине сильнейшую рецессию за последнее десятилетие. Она может окунуть в бедность девять миллионов жителей Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на отчет ООН.

Украине грозит сильнейшая рецессия за десятилетие, - ООН

По данным ООН, около 80% домохозяйств Украины потеряли свои доходы. В более 40% украинских семей один член лишился своей работы.

Также в ООН затронули и территории временно оккупированной восточной Украины. В ОРДЛО 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих потребностей. С началом текущего года таких семей было около 49%.

Также выросла и доля домохозяйств, которые имеют задолженности в 11% до 15% на оккупированных украинских территориях Донбасса.

"Хотя сейчас нет отдельных данных касательно востока Украины, вероятно, что социально-экономические последствия этого упадка для региона будут разрушительны", – сказано в отчете ООН.

Как стало известно ранее, американский доллар продолжает свой рост. По состоянию на 11 ноября официальный курс торгуется на межбанке на уровне в 28,17 гривны.


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