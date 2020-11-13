Эмбарго на покупку доллара в Казахстане - Bloomberg

Такое решение Центробанка было принято ради поддержания курса национальной валюты Казахстана - тенге, из-за нефтяного спада в этом году.

Некоторые заявки на покупку валюты отклонены, некоторые задержаны Центробанком. Это объясняется тем, что в стране проходит одна из разновидностей интервенции. При этом, такие меры категорически противоречат режиму плавающего валютного курса, которого ранее имел поддержку в Центральном банке Казахстана.

Летом президент Касым-Жомарт Токаев просил главу ЦБ Ерболата Досаева обеспечить стабильность тенге, так как в стране происходит сильная рецессия на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Экономисты издания считают, что власти Казахстана и в дальнейшем будут прибегать к определенным ограничениям, так как их отмена чревата резким падением национальной валюты - тенге, и социальной напряженностью.

Как сообщалось ранее, стоимость газа в Украине зависит от определенного ряда факторов.