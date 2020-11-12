08:07 12.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Очередной удар по РФ: в США приняли важное решение по "Северному Потоку-2"

Между Палатой представителей и Сенатом США было достигнуто соглашение о продлении санкций в отношении Северного потока-2 в Законе о расходах на оборону (NDAA) до 2021 финансового года. В его положениях предполагается, что санкции будут распространяться и на страховщиков.

Очередной удар по РФ: в США приняли важное решение по

Портал Bloomberg сообщил о договоренности переговорщиков обеих палат американского парламента. Ожидается, что закон о расходах будет принят в ближайшие недели. Также для вступления в силу требуется подпись президента.

Об этом пишет УРА-Информ.

В соответствии с проектом санкций, рассмотренным Конгрессом, они могут применяться не только к европейским компаниям, непосредственно участвующим в строительстве трубопровода, как это было до сих пор, но также, например, к компаниям, страхующим суда, используемые для строительства подводного газопровода, портам, обслуживающим их, и компаниям, выдающим сертификаты. обеспечение возможности ввода в эксплуатацию газопровода. По мнению Bloomberg, это существенно помешает завершению проекта.

При этом Конгресс не предусматривает введение санкций непосредственно на немецкую сторону. Политики из Демократической партии против этого; Республиканцы и раньше не исключали такого шага.

Ранее мы сообщали, что в Нафтогазе ожидают новых санкций против "Северного потока-2".


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