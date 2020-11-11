Пересчет пенсий: в Украине ввели политику "единого обращения"

"Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий", - отметил Шмыгаль.

Отныне не нужно будет идти в украинский пенсионный фонд, после этого - в банк для открытия счета, потом ожидать, потом снова в банк.

Теперь будет работать политика "одного обращения", когда гражданин Украины просто обращается в ПФУ, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий банковский счет.

Ранее сообщалось, что американский доллар продолжает свой рост. По состоянию на 11 ноября официальный курс торгуется на межбанке на уровне в 28,17 гривни.