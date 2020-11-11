16:50 11.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247536:Nataly

Пересчет пенсий: в Украине ввели политику "единого обращения"

Кабинет министров Украины ввел политику "одного обращения" в вопросе назначения пенсионных выплат, размер которых в декабре 2020 года уже планируют пересчитать. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, передает УРА-Информ.

Пересчет пенсий: в Украине ввели политику

"Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий", - отметил Шмыгаль.

Отныне не нужно будет идти в украинский пенсионный фонд, после этого - в банк для открытия счета, потом ожидать, потом снова в банк.

Теперь будет работать политика "одного обращения", когда гражданин Украины просто обращается в ПФУ, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий банковский счет.

Ранее сообщалось, что американский доллар продолжает свой рост. По состоянию на 11 ноября официальный курс торгуется на межбанке на уровне в 28,17 гривни.


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