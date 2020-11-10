"Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко

На недавно открытой атомной станции в городе Островец девятого ноября произошла авария. Стоит отметить, что нелегитимный глава государства открыл первую в Беларуси АЭС только седьмого ноября. На АЭС необходимо заменить отдельное измерительное оборудование. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм-канал Nexta.
Стало известно, что причиной аварии на первой в Беларуси АЭС стало то, что турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию.
К текущему моменту АЭС не вырабатывает электроэнергию.
Также стоит отметить, что пострадавших в результате инциндента нет.
Данную АЭС строили в течении 10 лет. Литва была против, так как город, в котором возвели АЭС, находится в 50 килломентрах от Вильнюса.
Как стало известно ранее, Александр Лукашенко высказался категорически по поводу проведения еще одних выборов в стране.
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