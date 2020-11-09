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Днепровский аэропорт оштрафован на 250 000 грн: АМКУ недоволен получением контроля над Розой ветров

АМКУ принял решение оштрафовать международный аэропорт Днепропетровск за получение контроля над авиационной компанией Роза ветров (Windrose). Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на решение АМКУ, которое было опубликованно на сайте комитета.

Днепровский аэропорт оштрафован на 250 000 грн: АМКУ недоволен получением контроля над Розой ветров

Антимонопольный коммитет Украины признал нарушением в виде концентрации назначение на должность замгендиректора Розы Ветров гражданина Украины, который ранее уже занимал руководящую должность, а именно исполняющего обязанности гендиректора международного аэропорта Днепропетровск.

В ведомстве отметили, что назначение прошло без получения соответствующего разрешения АМКУ, наличие которого необходимо для этой процедуры.

Стоит отметить, что сумма штрафа составляет 250 000 грн.

Известно, что конечным владельцем авиакомпании Роза Ветров в государственном реестре значится ее директор Владимир Каменчук.

Как сообщалось ранее, в различных СМИ появилась информация, что АКБ "Конкорд" через свой процессинг ProCard с российским "Промсвязьбанком"ВВ отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ.


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