13:55 06.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина потеряла один триллион долларов, - Шмыгаль

За последнее десятилетие украинское государство понесло потери в один триллион долларов из-за отсутствия реформ и коррупции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

Украина потеряла один триллион долларов, - Шмыгаль

"1 триллион долларов ВВП за 10 лет – это не реализованный потенциал нашей страны", – сказал Шмыгаль.

Главными причинами таких значительных потерь он назвал коррупцию, отсутствие реформ и неэффективное ресурсами.

"1 триллион потеряли все граждане нашей страны из-за постоянной смены векторов, незаконченные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", – подчеркнул глава украинского правительства.

Он отдельно назвал отрасли, в которых украинская экономика потеряла денежные средства.

- земля – потеряно 85 млрд долларов;

- полезные ископаемые – 400 млрд долларов;

- водные ресурсы –12 млрд долларов;

- леса (мебельное производство) –40 млрд долларов.

Как стало известно ранее, АО "Укрзализныця" имеет в своих планах вложить в развитие ж/д инфраструктуры 26 млрд грн в грядущем году.


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