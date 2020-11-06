Украина потеряла один триллион долларов, - Шмыгаль

За последнее десятилетие украинское государство понесло потери в один триллион долларов из-за отсутствия реформ и коррупции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.
"1 триллион долларов ВВП за 10 лет – это не реализованный потенциал нашей страны", – сказал Шмыгаль.
Главными причинами таких значительных потерь он назвал коррупцию, отсутствие реформ и неэффективное ресурсами.
"1 триллион потеряли все граждане нашей страны из-за постоянной смены векторов, незаконченные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", – подчеркнул глава украинского правительства.
Он отдельно назвал отрасли, в которых украинская экономика потеряла денежные средства.
- земля – потеряно 85 млрд долларов;
- полезные ископаемые – 400 млрд долларов;
- водные ресурсы –12 млрд долларов;
- леса (мебельное производство) –40 млрд долларов.
Как стало известно ранее, АО "Укрзализныця" имеет в своих планах вложить в развитие ж/д инфраструктуры 26 млрд грн в грядущем году.
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