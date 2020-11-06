Украина потеряла один триллион долларов, - Шмыгаль

Хомчак назвал число пострадавших в провокациях на Донбассе В результате наступления боевиков на Донбассе один боец погиб, еще трое раненых и два контуженных. Сейчас все украинские позиции находятся под контролем войск Украины, сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак на заседании Совета национальной безопасности и обороны во вторник, 18 февраля.

ВР одобрила бюджет на 2021 год: на что власти потратят деньги Верховная рада Украины одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Народные избранники поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П. Об этом пишет УРА-информ.

Свободная экономическая зона: у Зеленского предложили ввести ее и на Западной Украине На Западной Украине, в одной из областей, будет создана свободная экономическая зона. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака для 1+1.

Парламент снова не дал иммунитет Шмыгалю и Ко: что произошло Сегодня, 18 июня, народные депутаты в Верховной Раде снова рассматривали программу деятельности Кабинета министров. На решение этого вопроса снова не хватило голосов.

Boeing зазнали мільярдних втрат через "737 MAX" Авіакомпанія "Boeing" заявила про великомасштабні економічних збитках у зв'язку з припиненням експлуатації лайнерів "Boeing 737 MAX". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Держбюджет 2 021: стало відомо, куди підуть гроші платників податків У понеділок, 14 вересня, Кабмін погодив проект держбюджету на 2021 рік. Про це повідомляє УРА-Інформ.

Пушилін боїться загрози з боку України: "ДНР" чекає масштабна перевірка У так званій "ДНР" заявили про масштабну перевірку. Йдеться про перевірку всіх "силових служб" "республіки" для вирішення можливих кризових ситуацій, які можуть виникнути в майбутньому.

Чому Україна не вводить жорсткий карантин: Шмигаль назвав причину Останнім часом в Україні фіксуються все нові і нові спалахи коронавирусной інфекції. Показники б'ю все антирекорди: за кількістю нових випадків, летальних випадків і нових госпіталізацій. Однак Україна не повертається до жорсткого карантину.

Названо ім'я загиблого морпіхи на Донбасі - ФОТО Вчора ввечері, 16 жовтня, в результаті обстрілу бойовиками Донбасу загинув старший матрос Степан Криль. Про це повідомляє 36-я окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського в Facebook.

Держбюджет за місяць недоотримав майже 5% доходів - ГКС Доходи державного бюджету України за лютий 2020 року склали 71 664,3 мільйонів гривень. Це на 4,7% або на 3 510,5 мільйонів гривень менше, ніж заплановано, які становив 75 174,9 мільйонів гривень.

Димовухи і перекритий центр: активісти вимагає розгляд закону про "евробляхах" Вже другу добу поспіль під стіни Верховної Ради України проходить мітинг власників транспортних засобів на іноземній реєстрації. Громадяни країни вимагають від уряду прийняття закону про доступну розмитненні автомобілів. Із самого початку акція планувалася як мирна, але незабаром вийшла з під контролю. Про це повідомляє УРА-Інформ.