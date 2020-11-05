Шмыгаль уверяет, что решение КСУ не повлияет на сотрудничество с МВФ

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые прописаны в наших международных обязательствах", - отметил Шмыгаль.

Украинский премьер также добавил, что в МВФ полностью понимают стремление украинского государства к реформам, поэтому решение КСУ никоим образом не скажеться на финансирование и выполнение программы Международного валютного Фонда. Хотя в МВФ и обеспокоены сложившейся ситуацией после решения КСУ.

Как сообщалось ранее, судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко на словах пригрозил действующему главе государства Владимиру Зеленскому началом ожесточенной борьбы в случае роспуска суда.