20:14 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шмыгаль уверяет, что решение КСУ не повлияет на сотрудничество с МВФ

Решение КСУ об отмене электронного декларирования никоим образом не скажеться на сотрудничестве Украины с МВФ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шмыгаль уверяет, что решение КСУ не повлияет на сотрудничество с МВФ

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые прописаны в наших международных обязательствах", - отметил Шмыгаль.

Украинский премьер также добавил, что в МВФ полностью понимают стремление украинского государства к реформам, поэтому решение КСУ никоим образом не скажеться на финансирование и выполнение программы Международного валютного Фонда. Хотя в МВФ и обеспокоены сложившейся ситуацией после решения КСУ.

Как сообщалось ранее, судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко на словах пригрозил действующему главе государства Владимиру Зеленскому началом ожесточенной борьбы в случае роспуска суда.


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