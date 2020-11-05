Санкции не страшны: Cуда "Северного потока - 2" загружают трубами в Германии

В порту Германии сейчас стоит трубоукладчик "Академик Черский". Он вернулся в Мукран уже по просшествию трех недель ходовых испытаний у Куршской косы после дооснащения и модернизации. С морской стороны к судну пришвартовался "Умка". Данное судно сопровождало его во время испытаний и уже принимало активное участвие в строительстве российского трубопровода "Северного потока — 2".

Стоит отметить, что трубоукладчик используют в виде крана для перемещения труб на борт "Умки". Рами ними было загружено судно снабжения "Финвал". В данный момент оно находится на рейде Мукрана. Оба судна принадлежат Морспасслужбе.

Как сообщалось ранее, НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на юридические консультации для исследования возможности инициировать арбитражное производство против Словацкой Республики. За такие услугу украинский гигант готов заплатить 15 млн евро.