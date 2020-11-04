Как повлияют выборы в США на курс доллара: эксперт рассказал, что делать украинцам

На вопрос о том, повлияет ли победа Трампа на укрепление американской валюты или наоборот виктория Байдена приведет к падению курса доллара Фурса ответил, что по итогам выборов ничего не произойдет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Это точно не так, и это точно не так по отношению к украинской гривне. Когда мы говорим о курсе гривни к доллару, это не ослабление или усиление доллара. Это усиление или ослабление гривни прежде всего. Поэтому выборы в США точно не повлияют", - сказал банкир.

В тоже время он отметил, что курс гривны будет падать, ведь на нее есть сейчас давление. Эксперт добавил, что гривна ослабляется также из-за того, что сотрудничество с Международным валютным фондом заморожено и Украина не сможет получить деньги.

Ранее мы сообщали, что в США проходят президентский выборы. Джо Байден уже выступил перед американцами после оглашения предварительных результатов в нескольких штатах. В свою очередь Трамп уже заявил о своей победе.