13:02 04.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как повлияют выборы в США на курс доллара: эксперт рассказал, что делать украинцам

Инвестиционный банкир Сергей Фурса поделился своим мнением о том, повлияют ли итоги президентский выборов в США на отношение доллара к украинской валюте.

Как повлияют выборы в США на курс доллара: эксперт рассказал, что делать украинцам

На вопрос о том, повлияет ли победа Трампа на укрепление американской валюты или наоборот виктория Байдена приведет к падению курса доллара Фурса ответил, что по итогам выборов ничего не произойдет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Это точно не так, и это точно не так по отношению к украинской гривне. Когда мы говорим о курсе гривни к доллару, это не ослабление или усиление доллара. Это усиление или ослабление гривни прежде всего. Поэтому выборы в США точно не повлияют", - сказал банкир.

В тоже время он отметил, что курс гривны будет падать, ведь на нее есть сейчас давление. Эксперт добавил, что гривна ослабляется также из-за того, что сотрудничество с Международным валютным фондом заморожено и Украина не сможет получить деньги.

Ранее мы сообщали, что в США проходят президентский выборы. Джо Байден уже выступил перед американцами после оглашения предварительных результатов в нескольких штатах. В свою очередь Трамп уже заявил о своей победе.


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