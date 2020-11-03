Доллар по 30 или больше - ситуация в Украине может "подорвать" курс валют

Источники отмечают, что ноябрь по традиции является спокойным месяцем в финансовом плане и какие-то колебания в этот месяц фактически не случаются. Однако этот месяц не похож на предыдущие и ситуация уже серьезная.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"НБУ пытается удержать гривну от "катастрофического" падения. Обычно ноябрь считается "спокойным" месяцев финансовых кругах, но этот год не похож на прошлые. Многие экспертные группы прогнозируют падение гривны до критической цифры в 30 гривен за доллар, но более реалистичная цифра 29+ гривен к концу ноября", - отмечает источник.

Если кризис в украинской политике будет затяжным, а также будет введен локдаун, то это сильно ударит по гривне и "падение" украинской валюты будет неминуемо.

"Сейчас все, кто может «скупает» валют предвещая "зону турбулентности" в нашей стране, хотя у населения и так почти не осталось "свободных денег"., - отмечает канал.

Ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович дал свой прогноз относительно курса доллара.