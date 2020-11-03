09:58 03.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с пенсиями в ноябре: есть ли деньги на выплаты

Некоторое время назад премьер-министр Денис Шмыгаль шокировал пенсионеров своим заявлением о том, что уже в скором будущем пенсии в Украине нужно будет отменить. В тоже время Пенсионный фонд заявил, что в ноябре проблем с выплатами не будет.

Что будет с пенсиями в ноябре: есть ли деньги на выплаты

Вчера, второго ноября, ПФУ начал выплаты пенсий украинцам за последний месяц осени. Уже на данный момент на пенсии было направленно первые 600 млн гривен. Однако это только первая часть направленных денег.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В ПФУ отмечают, что финансирование выплат пенсий проводится согласно утвержденному графику. Все выплаты пенсионеры в ноябре получат согласно определенным получателям датам в установленном порядке.

Отметим, что до конца года украинские пенсионеры будут получать стабильные пенсии, повышение в несколько этапов планируется уже в 2021 году.

В тоже время уже со следующего года правила выхода на пенсию изменятся, поэтому некоторые категории граждан еще не смогут получить пенсионные выплаты. Для выхода на пенсию в Украине в 63 года, нужно иметь от 18 до 28 лет стажа. К 2028 году выйти на пенсию в 60 лет смогут лишь те граждане, чей трудовой стаж будет не менее 35 лет.


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