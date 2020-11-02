Власти решили "навариться" на спирте: шестой спиртзавод продан почти в 3 раза больше номинала

В приватизационном аукционе участие принимали четыре компании, в ходе торгов цена возросла с 21,6 млн грн в 2,7 раза.

Также в пресс-службе отметили, что их шести объектов Укрспирта, Суходольский спиртзавод был продан по наивысшей цене. До этого дороже всех был продан Овечацкий спиртзавод, его стоимость составила 53 млн грн.

К текущему моменту общая сумма приватизации от шести заводов Укрспирта составила 268 млн грн.

Стоит отметить, что каждый инвестор имеет право получить полную информацию об объекте. В следствии этого инвесторы определяют для себя оптимальную сумму, которые они готовы заплатить за объект.

Как стало известно ранее, украинский Кабмин убрал из списка объектов большой приватизации три государственных компании. Во владении страны остануться Хлеб Украины, Артемсоль и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ).