12:11 30.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
100247327:Nataly

Продажи iPhone резко упали: Apple потеряла $100 млрд рыночной стоимости

Стоимость акций Apple упала на 5% после публикации квартального отчета. В нем сказано о падении продаж iPhone в четвертом квартале текущего года, и отсутствует прогноз компании по объемам продаж на грядущий квартал. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Продажи iPhone резко упали: Apple потеряла $100 млрд рыночной стоимости

Стоит отметить, что снижение стоимости акций снизило рыночную стоимость Apple на 100 млрд долларов.

Также согласно данным отчета компании в четвертом квартале продажи культовых телефонов iPhone упали на 20,7%, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. В многомиллионной компании Apple сообщили о сокращении объемов продаж iPhone в КНР за отчетный период – на 28% до 7,9 млрд долларов.

Такое падение обусловлено отсрочкой ежегодной презентации новой продукции Apple, включая iPhone 12. Последние семь лет компания неизменно проводит презентации в сентябре каждого года. В текущем году презентация из-за пандемии коронавируса прошла в октябре.

Также такая негативная реакция рынка вызвана и тем фактом, что в своем отчете компания не указала запланированные объемы продаж своей продукции. D компании отметили, что эта графа отсутствует из-за неопределенной ситуации, которая сложилась в результате новой пандемии по всему миру.

Также стоит отметить, что выручка Apple составила 64,7 млрд долларов, а это гораздо больше, нежели ранее ожидали аналитики, на 700 000 долларов.

Как сообщалось ранее, отчет, опубликованный в Financial Times, показывает, что Apple начала показывать собственные результаты поиска в iOS 14. Это может означать, что компания планирует заменить Google собственной поисковой системой.


Поделиться

Читайте также:
 
Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей КСУ Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце Навоевались уже, хватит - жители ОРДО не хотят воевать против Украины за "копейки" Лукашенко больше не пускает на "свою територию": Беларусь закрывает границы для всех соседей, кроме РФ
Проишествия
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив