Продажи iPhone резко упали: Apple потеряла $100 млрд рыночной стоимости

Стоит отметить, что снижение стоимости акций снизило рыночную стоимость Apple на 100 млрд долларов.

Также согласно данным отчета компании в четвертом квартале продажи культовых телефонов iPhone упали на 20,7%, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. В многомиллионной компании Apple сообщили о сокращении объемов продаж iPhone в КНР за отчетный период – на 28% до 7,9 млрд долларов.

Такое падение обусловлено отсрочкой ежегодной презентации новой продукции Apple, включая iPhone 12. Последние семь лет компания неизменно проводит презентации в сентябре каждого года. В текущем году презентация из-за пандемии коронавируса прошла в октябре.

Также такая негативная реакция рынка вызвана и тем фактом, что в своем отчете компания не указала запланированные объемы продаж своей продукции. D компании отметили, что эта графа отсутствует из-за неопределенной ситуации, которая сложилась в результате новой пандемии по всему миру.

Также стоит отметить, что выручка Apple составила 64,7 млрд долларов, а это гораздо больше, нежели ранее ожидали аналитики, на 700 000 долларов.

Как сообщалось ранее, отчет, опубликованный в Financial Times, показывает, что Apple начала показывать собственные результаты поиска в iOS 14. Это может означать, что компания планирует заменить Google собственной поисковой системой.