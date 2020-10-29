Дело "Скифского золота": суд принял важное решение в пользу Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что амстердамский суд принял решение удовлетворить запрос Украины об отводе судьи. Он отметил, что наша страна долгое время боролось за такое решение, ведь судья подозревается в предвзятости.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Хотя это может показаться как обычный процесувальний шаг, но то, что вчера этого судью "отвели" является очень важным достижением", - заявил он.

При этом он добавил, что на данный момент неизвестна дата следующего заседания по этому делу. Ранее амстердамский суд уже отказывал Украину в вопросе отвода судьи, но наша страна снова обратилась с таким запросом.

Напомним, что в 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Тогда Крым уже был аннексирован Россией и с того момента права на "скифское золото" оспаривается в суде.

Ранее мы сообщали, что рост цен на золото в мире стал самым большим за девять лет.