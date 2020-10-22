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Родственники казахского президента вошли в список Forbes: чем зарабатывают "сливки" общества

Трое близких родственников действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вошли в список богатейших бизнесменов по версиии казахского Forbes. Ними оказались дочь главы государства Динара Кулибаева, зять Тимур Кулибаев и внук Нурали Алиев. Об этом пишет УРА-Информ.

Родственники казахского президента вошли в список Forbes: чем зарабатывают

Стоит отметить, что Тимур и Динара Кулибаевы владеют диверсифицированным бизнесом. Во власти семьи находится крупнейший банк в стране, который называется "Народный". Супруги расположились на втором и третьем местах списка богатейших людей Казахстана. Их состояние оценивается в 2,9 млрд долларов у каждого из пары.

На 19 месте в списке оказался внук главы государства Нурали Алиев. Мужчине 35 лет, а его капитал оценивается в 269 млн долларов. Стало известно, что Алиев владеет инвестиционным ТОО "Capital Holding". Также он занимает должность председателя совета АО "Транстелеком". Внук президента является еще и акционером Darmen Holding и венчурного фонда Nd Capital.

Ранее стало известно, что новые дополнительные санкции против "Северного потока-2" будут приняты и прописаны в новом годовом оборонном бюджете США. Конгресс США к концу года должен принять дополнительный пакет санкций против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода.


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