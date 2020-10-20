12:44 20.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский обещает врачам большие зарплаты: сколько будут получать медработники

Во время выступления перед народными депутатами в Верховной Раде Владимир Зеленский рассказал, что уже в следующем году украинские врачи должны получать намного высшую зарплату, чем есть сейчас.

Зеленский обещает врачам большие зарплаты: сколько будут получать медработники

Президент Украины отметил, что зарплата врачей уже в 2021 году будет достигать 25 гривен в месяц.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Согласно плану Министерства здравоохранения в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составлять 20-25 тысяч гривен", – сообщил глава государства.

Он также отметил, что зарплата медицинских сестер вырастит до 15 тысяч гривен, а младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен.

Также президент Украины отметил, что с первого сентября медицинские сотрудники уже получают более высокую зарплату.

"Знаю, тема медицинской реформы вызывает оживленные споры. Но давайте признаем правду – реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и откровенно слабые места. Наша задача – сохранить все положительные моменты и исправить ошибки. Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней", - добавил Зеленский.

Ранее президент заявлял, что хочет провести следующие президентские выборы онлайн.


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