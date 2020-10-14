13:12 14.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Презентация iPhone 12: стала известна стоимость в Украине

Накануне американская компани Apple на ежегодной традиционной презентации показала новое поколение гаджетов: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Max. Украинские продавцы уже прикинули примерную стоимость нового девайса в Украине. Об этом пишет УРА-Информ.

Презентация iPhone 12: стала известна стоимость в Украине

Новый гаджет, в зависимости от своих характеристик и модели обойдется украинцам минимум в 23 тысяч гривен, а максимальная стоимость новороченого девайса составит почти 42 тысячи.

В торговой сети "Алло" уже была озвучена стоимость новых гаджетов:

- iPhone 12 mini – от 22 999 грн;

- iPhone 12 – от 25 999 грн;

- флагманский iPhone 12 Pro – от 36 999 грн;

- iPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.

Но к текущему моменту все еще неизвестно, когда новое поколениеВВВВ iPhone будет доставлено на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что американский Минюст и генеральные прокуроры США планируют подать огромный антимонопольный иск против компании Google с требованием продать браузер Chrome, а также часть рекламного бизнеса.


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