Вторая самая большая сеть кинотеатров закрывается: тысячи людей потеряют работу

Все кинотеатры Cineworld, второй по величине сети кинотеатров в мире, будут временно закрыты в Великобритании и США. Решение было принято из-за кризиса пандемии и задержки выхода нового фильма о Джеймсе Бонде. До 45 000 человек потеряют работу.
В сети заявили, что перенос премьерных показов таких громких фильмов, как новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", вынуждает закрывать свои объекты.
Об этом пишет УРА-Информ.
Заявление Cineworld в понедельник подтверждает сообщения Reuters и британских СМИ за выходные. В заявлении компании поясняется, что люди, занимающиеся вспомогательными работами, такими как уборка и безопасность, а также другие сотрудники будут уволены.
С четверга будут закрыты 536 кинотеатров в США и 127 в Великобритании. По всему миру сеть насчитывает 787 объектов. Когда кинотеатры снова откроются, не уточняется.
Индустрия развлечений наиболее сильно пострадала от пандемии коронавируса и связанных с ней санитарных ограничений, таких как принцип расстояния или ограничение собраний и массовых мероприятий.
После перебоев в работе из-за закрытия сети в связи с пандемией в июле сеть начала открывать свои залы. Однако дальнейшая задержка премьеры таких хитов, как очередной фильм о "Бонд" или "Черная вдова" продюсерской компании Marvel, ухудшает положение кинотеатров.
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