Вторая самая большая сеть кинотеатров закрывается: тысячи людей потеряют работу

В сети заявили, что перенос премьерных показов таких громких фильмов, как новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", вынуждает закрывать свои объекты.

Об этом пишет УРА-Информ.

Заявление Cineworld в понедельник подтверждает сообщения Reuters и британских СМИ за выходные. В заявлении компании поясняется, что люди, занимающиеся вспомогательными работами, такими как уборка и безопасность, а также другие сотрудники будут уволены.

С четверга будут закрыты 536 кинотеатров в США и 127 в Великобритании. По всему миру сеть насчитывает 787 объектов. Когда кинотеатры снова откроются, не уточняется.

Индустрия развлечений наиболее сильно пострадала от пандемии коронавируса и связанных с ней санитарных ограничений, таких как принцип расстояния или ограничение собраний и массовых мероприятий.

После перебоев в работе из-за закрытия сети в связи с пандемией в июле сеть начала открывать свои залы. Однако дальнейшая задержка премьеры таких хитов, как очередной фильм о "Бонд" или "Черная вдова" продюсерской компании Marvel, ухудшает положение кинотеатров.

Ранее мы сообщали, что в Париже откроют кинотеатр на воде.