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Олигархам закон не писан: Ахметову простили долг перед Укрэнерго в 1,1 млн грн

Хозяйственный суд города Киев своим решением от 22 сентября текущего года не принялся иск компании Укрэнерго к ООО "Д.Трейдинг". Конечным выгодополучателем является украинский олигарх Ринат Ахметов. Стоит отметить, что иск был подан по делу о взыскании 651 млн грн долгов по договору о предоставлении работ по передачи электроэнергии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Finbalance.

Олигархам закон не писан: Ахметову простили долг перед Укрэнерго в 1,1 млн грн

Ранее в ООО "Д.Трейдинг" отметили, что при экспорте компания не должна платить за услугу по передаче электроэнергии, птак как это противоречит действующему закону Украины, а также условиям договора.

В свою очередь, в "Укрэнерго" заявили, что экспортерам& электрической энергии предоставляются услуги по передаче электроэнергии, так как фактически используют сети оператора системы передачи электроэнергии. Целью передачи, по мнению "Укрэнерго" является транспортировка электроэнергии во внутреннюю энергосистему страны, в которую была осуществлена транспортировка.

Стоит отметить, что киевский суд принял сторону ответчика и постановил: "Учитывая, что частью предмета спора являются требования о взыскании стоимости услуг за период июль 2019 – январь 2020 года, то есть за период, предшествующий принятию постановления НКРЭКУ от 07.02.2020 года №360, а также то, что в соответствии со ст. 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, правовые основания для взыскания с ответчика соответствующей части задолженности отсутствуют ".

Стоит отметить, что уже долгое время ДТЭК через суды выбивает право не платить долг Укрэнерго.

Ранее сообщалось, что группа СКМ известно чиновника Рината Ахметова продала свою сеть автозаправочных станций Параллель.


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