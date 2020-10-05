14:59 05.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нужно покупать сейчас: эксперт рассказал, какие продукты скоро подорожают

Уже сейчас заканчивает сбор урожая фруктов и овощей, поэтому на данный момент цены на эти продукты самые низки, сейчас их сезон. Однако скоро все закончится, и они пойдут вверх.

Нужно покупать сейчас: эксперт рассказал, какие продукты скоро подорожают

Экономист Олег Пендзин рассказал, что уже сейчас стоит ожидать роста цен на фрукты и овощи, поэтому стоит закупиться, если есть возможность, по низким ценном.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мы сейчас на самой нижней цене по овощам и фруктам, заканчивается сбор урожая. Все, что будет дальше, будет однозначно расти в цене к новому году, даже за счет стоимости хранения. Поэтому мы увидим рост на 5-7%, а то и до 10%, всех овощей — борщевого набора, картофеля, всего, что у нас есть на столе. Если кто-то хочет делать закрутки, то сейчас самое время, так как цены самые низкие", — сказал он.

Также он добавил, что украинцы стали беднее по сравнению с прошлым годом, поэтому объективно это ограничивает возможности поднятия цен.

Ранее мы сообщали, что цена на хдеб также пойдет вверх уже в ближайшее время.


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