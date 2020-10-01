С сегодняшнего все магазины не принимают старые банкноты: что нужно знать

Таким образом, Национальный банк Украины выводит из обращения эти валюты. С первого октября они перестали быть средством платежа в Украине. Такое решение было принято НБУ.

Об этом пишет УРА-Информ.

Таким образом, с сегодня, магазины, рестораны, бары, кафе, а также сфера быта не будут принимать такие купюры и 25 копеек. Как отмечает, НБУ на данный банкнот до 2003 года в обращении осталось около 1,8% от общего количества. Там отмечают, что украинцы ими практически не пользуются и таким образом, не должны почувствовать каких-либо неудобств.

Образцы банкнот до 2003 года и монеты 25 копеек:

В тоже время украинцы еще на протяжении трех лет могут без проблем обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года. Во всех украинских банках это можно будет сделать на протяжении года – до 30 сентября 2021. А в Национально банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет до 2023.

Ранее мы сообщали, что НБУ обязали выплатить банку "семьи Януковича" 130 млн грн.