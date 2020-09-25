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Бизнес по-украински: в Бердянск бывший депутат "крышевал" продажу пончиков

Незаконная торговля пончиками была накрыта в Бердянске, где женщина без соответствующих документов продавала всеми любимое лакомство. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на berdiansk.biz.

Бизнес по-украински: в Бердянск бывший депутат

Нелегальная торговля пончиками происходила на Восточном проспекте, в районе Горбатого моста.

Сотрудники админотдела горисполкома дважды документировали нарушения. Отмечается, что замечание гражданке сделаи дважды, 19 и 21 августа.

На женщину было составлено протокол по ст. 152 КУоАП (Нарушение Правил благоустройства).

Заседание административной комиссии состоялось 23 сентября. На нем женщина призналась в правонарушении, а также назвала фамилию владельца товара, им оказался экс-депутат городского совета Бердянска. Она добавила, что бывший избранник народа уверял, что она не понесет никакого наказания.

Сейчас сотрудники соответсвующих органов проверяют версию женщины, но она, все таки, понесет наказание.

Как стало известно ранее, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала документы, согласно которым Дмитрий Фирташ с 2010 по 2014 годы использовал в своих целях 190 млн долларов стабилизационных кредитов от НБУ.


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