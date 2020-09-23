Акции Tesla рухнули на $50 млрд: Илон Маск снова отличился

Ключевые инвесторы оказались категорично разочарованы обещаниями главы Tesla Илона Маска. Ожидалось, что на широко разрекламированном мероприятии ;компании Battery Day, будет представлена новая батарея для электромобилей разработанных Илоном Маском, которая обеспечит запас хода в миллион миль. По их мнению, новатор недостаточно вложился в разработку, как он говорил, инновационных батарей. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.
Американский предприниматель успел объявил о своих планах радикально снизить расходы на электромобили, а также дал слово, что уже через три года можно будет приобрести электрокар с автопилотом за 25 000 долларов.
Вскоре после объявления американского новатора и бизнесмена акции компании рухнули на 5,6%, а затем и вовсе упали на 6,9% к закрытию биржы, тем самым снизив рыночную стоимость Tesla на 50 млрд долларов США.
Резкое снижение акций компании объясняется тем, что в представленных батареях на мероприятии отсутствовала конкретика по изготовлению и улучшению, которую ожидали инвесторы компании.
Ранее сообщалось, что основатель Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg.
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