Акции Tesla рухнули на $50 млрд: Илон Маск снова отличился

Американский предприниматель успел объявил о своих планах радикально снизить расходы на электромобили, а также дал слово, что уже через три года можно будет приобрести электрокар с автопилотом за 25 000 долларов.

Вскоре после объявления американского новатора и бизнесмена акции компании рухнули на 5,6%, а затем и вовсе упали на 6,9% к закрытию биржы, тем самым снизив рыночную стоимость Tesla на 50 млрд долларов США.

Резкое снижение акций компании объясняется тем, что в представленных батареях на мероприятии отсутствовала конкретика по изготовлению и улучшению, которую ожидали инвесторы компании.

Ранее сообщалось, что основатель Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg.