Украинцы рискуют остаться без пенсии: кто может не получить денег

На данный момент у Пенсионного фонда Украины существует реальные проблемы с деньгами, которые нужны для выплаты пенсионерам. То есть существует риск, что некоторые украинцы могут не получить пенсии.
Экономист Ярослав Жалило отметил, что еще одной серьезной проблемой является то, что часть пенсий уже финансируется государственным бюджетом, что в идеальном варианте не должно быть.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Газету.Юа.
"Мы имеем дефицит Пенсионного фонда. Количество пенсионеров превышает количество официально работающих граждан Украины. Именно поэтому у нас совсем немного тех, кто платит в официальном порядке налоги в ПФУ. Определенная часть заработных плат вообще находится «в тени», а налоги идут только от официального дохода. Однако ежегодно зарплаты растут. Увеличиваются отчисления, но при этом необходимо повышать пенсии. Именно поэтому дефицит у нас есть в ПФУ", - отметил эксперт.
Он также добавил, что государство ищет варианты решения этой проблемы, но окончательного решения пока нет. Он рассказал, что проблемы могут начаться у тех, кто в 90-е годы не работал официально и соответствующее не имеет страхового стажа, а совсем скоро большинство пенсионеров не будут иметь необходимого стажа.
Ранее эксперт рассказал, что в Украине нужно повысить пенсионный возраст.
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