11:07 15.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинцы рискуют остаться без пенсии: кто может не получить денег

На данный момент у Пенсионного фонда Украины существует реальные проблемы с деньгами, которые нужны для выплаты пенсионерам. То есть существует риск, что некоторые украинцы могут не получить пенсии.

Украинцы рискуют остаться без пенсии: кто может не получить денег

Экономист Ярослав Жалило отметил, что еще одной серьезной проблемой является то, что часть пенсий уже финансируется государственным бюджетом, что в идеальном варианте не должно быть.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Газету.Юа.

"Мы имеем дефицит Пенсионного фонда. Количество пенсионеров превышает количество официально работающих граждан Украины. Именно поэтому у нас совсем немного тех, кто платит в официальном порядке налоги в ПФУ. Определенная часть заработных плат вообще находится «в тени», а налоги идут только от официального дохода. Однако ежегодно зарплаты растут. Увеличиваются отчисления, но при этом необходимо повышать пенсии. Именно поэтому дефицит у нас есть в ПФУ", - отметил эксперт.

Он также добавил, что государство ищет варианты решения этой проблемы, но окончательного решения пока нет. Он рассказал, что проблемы могут начаться у тех, кто в 90-е годы не работал официально и соответствующее не имеет страхового стажа, а совсем скоро большинство пенсионеров не будут иметь необходимого стажа.

Ранее эксперт рассказал, что в Украине нужно повысить пенсионный возраст.


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