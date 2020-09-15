Госбюджет 2021: стало известно, куда пойдут деньги налогоплательщиков

Народный депутат Украины Ярослав Железняк опубликовал инсайдерскую версию главной сметы страны на 2021 год, хотя, при этом, на сайте парламента текст документа все еще отсутствует.

Стало известно, что согласно опубликованному нардепом документу, депутаты предлагают увеличить расходы на большинство ведомств, за исключением Минобороны - его финансирование планируют оставить без изменений, а если взять в учет инфляцию, которая произошла за текущий год, то и вовсе-сократить.

На фоне не столь значительного увеличения Минздрава и Минобразования в разгар эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, существенно вырастут траты на НАБУ и Минцифры.

Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что голосовать проект бюджета-2021 планируют в пятницу, 18 сентября.

Бюджет-2021: основные показатели

Доходы:

- 1,071 трлн грн (в 2020 - 978 млрд грн.)

Расходы:

- 1,36 трлн грн. (1,26 трлн грн.)

Прожиточный минимум:

- с 1 января 2021 – 2189 грн. (2027 грн.)

- с 1 июля 2021 – 2294 грн. (2118 грн.)

- с 1 декабря 2021 - 2393 грн. (2189 грн.)

Минимальная зарплата:

- с 1 января 2021 – 6000 грн. (4723 грн.)

- с 1 июля 2021 - 6500 грн. (5000 грн.)

Реальный ВВП:

- 4,6% (3,5%)

Курс доллара:

- 29,1 грн. за доллар (при принятии - 27 грн., но был повышен до 29,5 грн. за доллар).

2021 2020 Аппарат ВРУ 2,8 млрд грн. 2,0 млрд грн. Госуправление делами 3,2 млрд грн. 2,4 млрд грн. Госдепартамент Секретариата Кабмина 2,4 млрд грн. 3,6 млрд грн. Государственная судебная администрация 15,6 млрд грн. 14,6 млрд грн. Верховный суд 2,35 млрд грн. 2,38 млрд грн. Конституционный суд 31,8 млн грн. 25,7 млн грн. Антикоррупционный суд 50,9 млн грн. 37,3 млн грн. ГПУ 9,5 млрд грн. 7,67 млрд грн. МВД 98,3 млрд грн. 93 млрд грн. Госпогранслужба 14,4 млрд грн. 12,7 млрд грн. Нацгвардия 13,8 млрд грн. 13,2 млрд грн. ГСЧС 17,2 млрд грн. 15,3 млрд грн. Нацполиция 35,4 млрд грн. 33,6 млрд грн. Минобороны 117,5 млрд грн. 117,5 млрд грн. Минобразования 52 млрд грн. 44,5 млрд грн. Минздрав 155 млрд грн. 98,1 млрд грн. Минсоцполитики 319,4 млрд грн. 293,4 млрд грн. Минразвития территорий 821 млн грн. 2,4 млрд грн. Минцифра 1,04 млрд грн. 153 млн грн. Мининфраструктуры 5,18 млрд грн. 4,9 млрд грн. Госагенство автодорог 50,3 млрд грн. 44,7 млрд грн. НАБУ 1,065 млрд грн. 1,038 млрд грн. НАПК 1,10 млрд грн. 689 млн грн. АРМА 273,4 млн грн. 275,6 млн грн. СБУ 14,9 млрд грн. 12,1 млрд грн.

Как стало известно ранее, руководитель Министерства финансов Сергей Марченко подробно сообщил о том, какого размера будут выплаты Украины по ценным бумагам, которые выпустили под руководством Натальи Яресько после реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году.