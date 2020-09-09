Дело ПриватБанка: суд остановил взыскание 350 млн долларов в пользу Суркисов

Также стоит отметить, что одновременно украинский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка иВВ приостановил исполнениеВВ постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года,ВВ до окончания кассационного производства по делу.

Удовлетворяя ходатайство, суд учел, что определением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок исполнения постановления Печерского районного частности, путем взыскания с ПриватБанка денежных средств в сумме 347 млн долларов.

"Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом", - отмечается в сообщении.

Как стало известно ранее, самое популярное мобильное банковское приложение Приват 24 имеет проблемы. Проблемы стали заметны пару часов назад и по состоянию на 13:30 все еще присутствуют.