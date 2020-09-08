Apple назвала дату презентации нового iPhone

Уже по традиции Apple не перечисляет список продуктов, которые будут представлены на этом мероприятии.

При этом, из многих источников просочилась информация, что именно на ней покажут четыре новых iPhone 12, а также другие новые продукты компании.

Ранее стало известно, что компания SpaceX должна была совершить запуск двенадцатой миссии Starlink 30 августа, однако тогда из-за неудачной для запуска спутников погоды стартовать с космодрома на острове Меррит смог только спутник SAOCOM 1B.