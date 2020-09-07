16:42 07.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом Российской Федерации на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. При этом пока рано определять, какие последствия для газопровода будет иметь инцидент с Навальным. Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.

Меркель связывает

Также спикер подчеркнул, что Меркель поддерживает заявления министра иностранных дел Хайко Мааса, который заявил о возможном изменении позиции немецкого Берлина по поддержке проекта "Северный поток-2".

"Канцлер также придерживается мнения, что неправильно исключать что-либо с самого начала", - отметил Зайберт.

Стоит отметить, что это является существенной переменой в позиции Меркель, которая в конце августа утверждала, что "Северный поток-2" должен быть достроен, а отравление Навального будет отдельным вопросом.

Как стало известно ранее, в конце июля в Германии началось закладка первых труб газопровода "Северный поток-2".


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