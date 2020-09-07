Маск потерял почти 10 миллиардов долларов за неделю

Некоторое время назад миру стало известно, что собственность владельца бренда Tesla составляет 115,4 миллиарда долларов, что сделало Илона Маска третьим богатейшим человеком в мире. Прыжок на два места дал ему резкий скачок в цене акций автомобильной компании Tesla. Завершение торгов в начале этой недели принесло рост на 12,5%.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

К сожалению, недавняя коррекция на фондовом рынке привела к огромному падению Tesla до 9,9 млрд долларов. Акции компании начали дешеветь в среду после того, как в СМИ попали новости о шотландской инвестиционной компании Ballie Gifford. Компания уменьшила свою долю в акциях американской компании, что привело к падению стоимости акций на 5,5%.

Несмотря на спад, Маск не потерял своего места в списке, а его состояние в четыре раза больше, чем год назад. Теперь только Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 125 миллиардов долларов, и Джефф Безос с 202 миллиардами долларов опережают Маска.