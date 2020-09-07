18:47 07.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Беларусь потратила 15% золотовалютных резервов за месяц протестов

Золотовалютные резервы Беларуси за август уменьшились почти на 1,4 миллиарда долларов, или 15,8%, с 8,85 млрд до 7,45 млрд долларов. Также власти государства и Нацбанк потратили на исполнение своих обязательств 351,7 млн долларов. Об этом ;сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси, передает УРА-Информ.

Беларусь потратила 15% золотовалютных резервов за месяц протестов

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - отметили в ведомстве.

Также стоит отметить, что беларусское правительство и Нацбанк потратили на исполнение своих обязательств 351,7 млн долларов.

В Нацбанке рассчитывают, что объем международных резервных активов Беларуси на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не власть. Белорусский лидер считает, что после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее ранее на Майдане в Украине будет цветочками.


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