Шмыгаль о цене на газ: она вырастет

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил информацию о том, что цена на газ в отопительный сезон действительно пойдет вверх, однако будет самой низкой за последние пять лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за 5 лет мы имеем самые низкие цены на газ в августе-сентябре. Конечно, будет естественный рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет в Украине. Конечно, будет естественный рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет в Украине", - заявил Шмыгаль

Он также добавил, что Украине удалось наконец-то сделать прорыв в установлении рыночной цены на газ, а не коррупционной, которые ранее формировались с коррупционной наценкой чиновниками.

Ранее мы сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" приняла решение повысить стоимость газа для населения.