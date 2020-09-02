Министр получает вдвое больше Зеленского: удивительные зарплаты в Минкульте

Так министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в июле заработал 47 230 гривен. На руки министр после учета всех налогов и сборов получил 38 020 гривен. Интересно, что это почти в два раза больше, чем зарплата президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства за июль получил 28 тысяч гривен, а с учетом вычета налогов и сборов - В 22 540 гривен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинское Новости.

Весьма солодяные зарплаты получают также и заместители Александра Ткаченко, у которых заработная плата также выше, чем у главы государства. Зарплата первого заместителя Ростислава Карандеева составила 22 588 гривен, однако он проработал только полмесяца, ведь был назначен на свою должность только 15 июля.

Заместителей министра Светланы Фоменко за июль получила 47 230 гривен, еще один замминистра Ткаченко Лариса Петасюк также за июль получила 47 230 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Кабинете министров могут произойти изменения.