Маск занял третье место в рейтинге богатейших людей в мире

По данным информационного агентства, состояние гениального изобретателя Илона Маска оценивают в 115 млрд долларов.

Стоит отметить, что поднятием в рейтинге богатейших людей мира Маск обязанВВ резкому подорожанию акций Tesla.

По подсчетам Bloomberg, с начала года стоимость акций компании выросла почти на 500%.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, который теперь четвертый в рейтинге богачей, оценивается в 111 млрд долларов, он не сильно отстал от Илона Маска.

Возглавляет рейтинг, как и раньше, основатель Amazon Джефф Безос (202 млрд долларов), на втором месте - сооснователь Microsoft Билл Гейтс (125 млрд долларов), а замыкает топ-5 Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - 85,7 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, американский изобретатель, филантроп, и миллиардер Илон Маск заявил о создании специального чипа для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру.