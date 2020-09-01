13:29 01.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Маск занял третье место в рейтинге богатейших людей в мире

Основатель Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg. Об этом сказано в данных Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 1 сентября 2020 года, передает УРА-Информ.

Маск занял третье место в рейтинге богатейших людей в мире

По данным информационного агентства, состояние гениального изобретателя Илона Маска оценивают в 115 млрд долларов.

Стоит отметить, что поднятием в рейтинге богатейших людей мира Маск обязанВВ резкому подорожанию акций Tesla.

По подсчетам Bloomberg, с начала года стоимость акций компании выросла почти на 500%.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, который теперь четвертый в рейтинге богачей, оценивается в 111 млрд долларов, он не сильно отстал от Илона Маска.

Возглавляет рейтинг, как и раньше, основатель Amazon Джефф Безос (202 млрд долларов), на втором месте - сооснователь Microsoft Билл Гейтс (125 млрд долларов), а замыкает топ-5 Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - 85,7 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, американский изобретатель, филантроп, и миллиардер Илон Маск заявил о создании специального чипа для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру.


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